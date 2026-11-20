«От гинеколога до нейрохирурга»: Минздрав утвердил стандарт при депрессивном эпизоде
Минздрав: стандарт лечения депрессии у взрослых включает психотерапию и МРТ
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при депрессивном эпизоде. Средняя продолжительность лечения по документу составляет 212 дней, сообщает РИА Новости.
Для диагностики стандарт предусматривает первичные приемы акушера-гинеколога, невролога, офтальмолога, психиатра, терапевта, уролога и медицинского психолога. При лечении в стационаре — ежедневный осмотр нейрохирургом и психиатром с наблюдением и уходом медперсонала, а также осмотры других специалистов.
Лабораторные исследования включают анализы крови и мочи, тесты на гепатиты В и С, ВИЧ. Среди методов лечения, требующих анестезиологического или реаниматологического сопровождения, указана имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва (установка нейростимулятора).
Инструментальная диагностика предусматривает ЭКГ, МРТ и КТ головного мозга, электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию методом мониторирования и другие исследования.
Немедикаментозные методы включают психотерапию, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, групповую психообразовательную работу с пациентом и его родственниками.
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