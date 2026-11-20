Ведущий программы «Модный приговор», стилист Александр Рогов назвал широкий атласный пояс главным аксессуаром для образов в Новый год. Об этом он сообщил в своем телеграм -канале.

По словам Рогова, в этом сезоне популярность этого элемента уже невозможно игнорировать: его можно заметить в стайлинге на подиумах, в стритстайле недель моды, а также в образах стилистов и инфлюенсеров. Стилист отметил, что тем, кому тренд еще не надоел, стоит носить камербанд с рубашками и брюками для более торжественных и элегантных луков либо с джинсами поверх трикотажа и пиджаков для многослойных и сложносочиненных образов.

Ранее сообщалось о том, что встреча Нового года с классическим салатом подорожала.