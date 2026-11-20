Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Украина заключила мир с Россией к началу января. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, американская сторона сообщила европейским и украинским чиновникам, что Киев должен подписать мирное соглашение до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

Один из европейских источников отметил, что США оказывают сильное давление. Из-за этого в Европе и на Украине усилились опасения, что для заключения сделки Киеву придется пойти на значительные уступки.

Ранее Дандыкин заявил о начале серьезного ответа за удары ВСУ по Крымскому мосту.