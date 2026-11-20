Мир к началу января: Трамп давит на Киев, пока Конгресс не перешел демократам
FT: США торопят Украину с мирным соглашением до смены Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Украина заключила мир с Россией к началу января. Об этом сообщает Financial Times.
По данным газеты, американская сторона сообщила европейским и украинским чиновникам, что Киев должен подписать мирное соглашение до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.
Один из европейских источников отметил, что США оказывают сильное давление. Из-за этого в Европе и на Украине усилились опасения, что для заключения сделки Киеву придется пойти на значительные уступки.
Ранее Дандыкин заявил о начале серьезного ответа за удары ВСУ по Крымскому мосту.