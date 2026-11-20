Американский кардиохирург Джереми Лондон назвал четыре неочевидных признака, которые сигнализируют о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Первый признак, который редко связывают с сердцем — облысение голеней, ступней и пальцев ног. Врач объяснил это нарушением кровообращения: при сужении сосудов волосяные фолликулы получают меньше кислорода и питательных веществ.

Еще один сигнал — проблемы с эрекцией, которые тоже могут быть вызваны суженными сосудами. Отеки лодыжек и стоп появляются в тех случаях, когда сердце недостаточно эффективно перекачивает кровь.

Кроме того, кардиолог предупредил, что о сердечно-сосудистых патологиях может говорить необычная усталость. Тем, кто стал заметно хуже справляться с привычными нагрузками, Лондон советует обратиться к врачу.

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