Президент Украины Владимир Зеленский «переобулся» настолько, что начал вставать на колени перед прахом нацистских преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров напомнил, что в первый год президентства Зеленский призывал отстать от русских и не пытаться запрещать им думать и говорить на своем языке. Однако, по словам дипломата, впоследствии украинский лидер «перековался».

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, теперь Зеленский дошел до того, что встает на колени перед прахом нацистских преступников, который перевозят из Европы. Лавров также заявил, что на территории Киево-Печерской лавры украинский президент хочет устроить «пантеон героев» из этих могил.

Ранее эксперт Дандыкин заявил о начале «серьезного ответа» России.