Военный эксперт Юрий Кнутов назвал массированный удар Вооруженных сил России по Украине в ночь на 20 ноября лишь началом. Об этом сообщает «МК».

По словам эксперта, атака носила массированный характер. Были обстреляны четыре моста через Днепр, три из них получили достаточно серьезные повреждения. Удар также был нанесен по мосту в Затоке Одесской области.

Кнутов отметил, что российские войска активно воздействовали на логистику Украины. Он обратил внимание и на удары по локомотивам. По его словам, все это дает возможность сократить перевозку личного состава и техники ВСУ.

Ранее Дандыкин заявил о начале серьезного ответа за удары ВСУ по Крымскому мосту.