Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Берлине оговорился, назвав себя и европейцев украинцами. Об этом сообщает AFP.

В ходе выступления французский лидер, рассуждая об актуальности некоего вопроса, сначала причислил к украинцам и себя, и остальных европейцев, а затем поправился и вернулся к формулировке о европейцах.

Оговорка прозвучала в тот момент, когда речь шла о возможном вступлении Украины в НАТО. Именно этой теме было посвящено заявление президента Франции, сделанное на пресс-конференции в столице Германии.

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