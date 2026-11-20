Маколей Калкин может снова сыграть Кевина Маккаллистера в новой части фильма «Один дома». Об этом сообщает People .

Disney изучает возможность продолжения франшизы с повзрослевшим персонажем, но проект пока находится на самой ранней стадии и официально не запущен.

По замыслу Калкина, Кевин Маккаллистер станет отцом, который после развода или смерти супруги будет воспитывать ребенка один. Из-за постоянной занятости он будет уделять сыну мало внимания, что приведет к конфликту. В определенный момент отец окажется запертым снаружи собственного дома, а ребенок расставит ловушки, чтобы не пустить его обратно.

Ранее сообщалось о том, что дом Кевина из фильма «Один дома» продали менее чем за год за $5,5 млн.