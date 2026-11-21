Россияне по полису ОМС могут бесплатно получить неотложную помощь при острой зубной боли, лечение кариеса с пломбой из отечественных материалов и удаление зубов по показаниям. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По полису ОМС человек имеет право на неотложную помощь при острой боли, бесплатный прием стоматолога-терапевта, диагностику, лечение кариеса с пломбой из современных отечественных материалов, удаление зубов по медицинским показаниям», — сказал парламентарий.

Он отметил, что обезболивание в государственных клиниках теперь обязательное и бесплатное. По ОМС также лечат осложнения: воспаление нерва, заболевания десен и слизистой, травмы челюстно-лицевой области.

При этом полис не покрывает светоотверждаемые пломбы, некоторые импортные анестетики, брекеты, отбеливание, виниры, коронки, протезы и импланты.

«Рекомендую всегда перед началом лечения спрашивать у врача, что именно платно и что бесплатно. Если уверены, что процедура должна быть бесплатной, а вам говорят обратное, просите письменное обоснование отказа», — заключил Куринный.

Ранее сообщалось о том, что стоматолог Балакирева запретила пользоваться зубочистками.