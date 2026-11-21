Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил создать в РФ государственный алиментный фонд и установить минимальные алименты на уровне детского прожиточного минимума в регионе. Соответствующий законопроект фракция уже внесла в Госдуму, сообщает РИА Новости .

«Если родитель не платит или перечисляет меньше установленного минимума, разницу должно компенсировать государство. А затем самостоятельно взыскивать эти деньги с должника, причем с процентами», — сказал Миронов.

По его словам, механизмы взыскания долгов перед государством отработаны, тогда как при задолженности перед ребенком матери годами добиваются выплат через приставов.

«Права каждого ребенка должны быть одинаково защищены независимо от достатка родителей», — считает политик.

Ранее сообщалось о том, что суд разрешил богатым отцам снижать алименты после жалобы Матвея Сафонова.