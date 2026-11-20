По ее словам, среднемесячная температура превысит норму примерно на один градус. При этом в течение месяца возможны кратковременные похолодания, когда ночью столбики термометров могут опускаться до минус 12–17 градусов, а днем — до минус 7–12 градусов.

«Декабрь в Москве, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, будет теплее климатической нормы, а среднемесячная температура превысит норму примерно на 1 градус. При этом в декабре возможны кратковременные похолодания, когда ночная температура может опускаться до −12−17 градусов, а дневная до −7−12 градусов», — рассказала синоптик.

Она добавила, что количество осадков ожидается около нормы, а высота снежного покрова будет постепенно увеличиваться. В начале месяца высота снега составит 8–10 сантиметров, к середине декабря — около 15 сантиметров. Согласно прогнозу, к Новому году она может достигнуть 20 сантиметров.

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