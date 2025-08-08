Кто станет новым президентом России: пророчество медиума, который предсказал Гитлера и крах Уолл-стрит

Мистик и медиум Эдгар Кейси — один из немногих предсказателей, чьи прогнозы неоднократно сбывались. Он предвидел начало и конец двух мировых войн, приход Гитлера к власти, крах Уолл-стрит в 1929 году и даже распад СССР. Его способность детализировать события, которые казались немыслимыми в его время, заставляет исследователей внимательно изучать его предсказания о XXI веке. Особый интерес вызывает его видение России и ее будущего лидера — человека, который, согласно Кейси, станет ключевой фигурой в мировой политике.

Метод «спящего пророка»

Кейси получил свое прозвище из-за необычного способа получения информации. В состоянии глубокого транса, когда его сознание было отключено, он описывал события будущего с удивительной точностью. За 43 года он провел более 14 тыс. сеансов, детально документированных его помощниками. Его предсказания отличались не только конкретностью, но и научной логикой — он часто использовал термины, неизвестные в его эпоху, например, упоминал «атомную энергию» задолго до создания ядерного оружия.

Катаклизмы и новый мировой порядок

Одним из самых пугающих пророчеств Кейси было предупреждение о глобальных природных катастрофах. Он говорил о затоплении крупных городов — Лондона, Парижа, Нью-Йорка, — а также о поднятии со дна океана древних земель. Современные интерпретаторы связывают это с возможными сдвигами литосферных плит, падением астероидов или применением неизвестных видов оружия.

Примечательно, что Россия, по его словам, пострадает меньше других. Более того, Западная Сибирь станет новым центром притяжения — местом, где сосредоточится «чистая энергия». Это наводит на мысль о возможном изменении геополитического ландшафта, где Россия займет ведущую роль.

Фото: [ сгенерировано нейросетью ]

Россия — «надежда мира»

Кейси утверждал, что после периода потрясений Россия станет духовным и политическим ориентиром для человечества. Он говорил о «подлинной свободе», основанной на взаимопомощи, и религиозном возрождении. Но главное — он предрек появление нового лидера, который не просто возглавит страну, но и окажет влияние на весь мир.

Фраза «В его руках не только Россия» звучит особенно интригующе. Кейси намекал, что этот человек станет чем-то большим, чем просто президент — возможно, объединителем или даже «Властелином Мира». Некоторые исследователи видят здесь параллели с концепцией «Третьего Рима», другие — с идеей России как центра новой цивилизации.

Фото: [ сгенерировано нейросетью ]

Китай: неожиданное духовное преображение

Еще одно удивительное предсказание касается Китая. Кейси заявлял, что эта страна станет «колыбелью христианства», что кажется невероятным на фоне нынешней политики КПК. Однако он настаивал, что именно духовное пробуждение приведет Китай к глобальному влиянию. Возможно, речь идет не о традиционном христианстве, а о новой форме веры, синтезирующей восточные и западные традиции.

Точность, которая заставляет задуматься

Эдгар Кейси оставил после себя не просто набор предсказаний, а целую систему видений будущего. Его прогнозы о России, Китае и глобальных катаклизмах выглядят одновременно пугающе и обнадеживающе. Сбудется ли все сказанное? Покажет время. Но уже сейчас некоторые его предсказания, казавшиеся фантастическими в XX веке, обретают новые смыслы.