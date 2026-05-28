Золото для «служебной необходимости»: экс-сотрудник ЦРУ украл 300 слитков на $40 млн и 35 люксовых часов

Агент, который должен был защищать секреты США, оказался мастером обогащения за чужой счет. Экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Раш регулярно требовал у начальства десятки миллионов долларов в золотых слитках и иностранной валюте под видом «служебной необходимости». Дома у него нашли 300 слитков на 40млн, 2 млн наличными и 35 люксовых часов. А еще он выдумал себе карьеру боевого летчика. Об этом сообщает Lenta.ru.

18 мая федеральные агенты обыскали его дом и изъяли около 300 золотых слитков и 35 роскошных часов. Раш объяснял запросы активов необходимостью покрывать «служебные расходы». На деле же он просто набивал собственные закрома.

Но кража — не единственный обман. Расследование показало, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что служил боевым пилотом ВМС США. Однако выяснилось: у мужчины нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации. Поддельная легенда помогала ему получать доверие и более высокие должности, откуда он и тянул государственные средства.

Экс-сотрудник ЦРУ теперь фигурирует в деле о хищении в особо крупном размере. Ему грозит многолетний срок.

Ранее юрист объяснила, кому достанутся сокровища с участка на самом деле.