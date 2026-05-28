Европейские провокации зашли слишком далеко. Итальянский журналист Томас Фази заявил, что вероятность полномасштабной войны между Россией и НАТО достигла своей максимальной отметки. Западные лидеры уверены, что Москва будет терпеть бесконечно. Но, по словам Фази, каждая неделя без дипломатического выхода приближает час испытания. Об этом сообщает Lenta.ru.

Обозреватель Томас Фази опубликовал тревожный пост. Он считает, что в Брюсселе и Вашингтоне глубоко заблуждаются, полагая, будто Россия не ответит на нарастающие провокации. Альянс продолжает накачивать Украину оружием, расширяет военную инфраструктуру у границ РФ и открыто обсуждает возможность ударов вглубь российской территории. Фази подчеркнул: терпение Москвы не безгранично.

Журналист прямо указал, что западные политики играют с огнем. Их стратегия — постепенное ужесточение давления без оглядки на «красные линии» Кремля. Но Фази напомнил, что Россия — не просто участник конфликта, а ядерная держава, которая не раз предупреждала о последствиях. Каждый новый виток эскалации сужает окно для дипломатии. Когда оно захлопнется, откроется совсем другой сценарий.

Ранее представители США прибыли на XIV встречу по безопасности в Подмосковье.