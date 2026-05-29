Назван безопасный для желудка утренний напиток при гастрите

То, какой напиток человек предпочитает выпить с утра, определяется состоянием его пищеварительной системы и личными вкусами, заявил в интервью aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

Кофеин в составе кофе активизирует нервную систему и усиливает секрецию соляной кислоты. Для здорового человека это не представляет опасности. Однако тем, кто страдает гастритом, язвой желудка или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), употребление кофе до еды противопоказано: напиток может вызвать изжогу и болевые ощущения. Если обострений нет, допустимо пить кофе с добавлением молока.

Чай тоже способствует выработке кислоты, но в меньшей степени, чем кофе. При этом из-за высокого содержания танинов он способен вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком. При пониженной кислотности чай усваивается легче, чем кофе.

Наиболее бережным для пищеварения вариантом признано какао. Оно почти не влияет на выработку кислоты, покрывает слизистую оболочку защитным слоем и рекомендуется пациентам с гастритом и язвой в период ремиссии.

Какао содержит магний, который оказывает успокаивающее действие на нервную систему: бодрость после него наступает не за счет резкой стимуляции, а благодаря мягкому тонизирующему эффекту, — пояснил специалист.

Тем, кто стремится похудеть и следит за калорийностью рациона, какао не подойдет: этот напиток с сахаром и молоком отличается высокой энергетической ценностью.

