«Ночной удар холода». Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье на 30 мая

На территории Московского региона действует оранжевый уровень погодной опасности. Причиной стали возможные заморозки в ночное и утреннее время. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В ближайшую ночь и утром, а также в ночные и утренние часы субботы, 30 мая, в отдельных районах Подмосковья прогнозируются заморозки — от минус 2 до нуля градусов. Установлен оранжевый уровень погодной опасности», — рассказал представитель метеослужбы.

Он добавил, что такой уровень сигнализирует об опасных погодных явлениях, которые могут привести к стихийным бедствиям и материальному ущербу.

Ранее в Гидрометцентре РФ уточняли для ТАСС, что в ближайшую ночь при небольшом дожде местами температура в Москве составит плюс 4–6 градусов, а по области — от плюс 2 до плюс 7. Днем в пятницу также ожидается небольшой дождь: в столице воздух прогреется до плюс 10–12 градусов, в Подмосковье — до плюс 7–12. Синоптики пояснили, что прохладная и неустойчивая погода в европейской части России сохраняется из-за обширного высокого циклона.

«Хорошим признаком станет его постепенное заполнение и начало смещения на север», — отметили в Гидрометцентре РФ.

