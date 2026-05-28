Ярость стихии: под Бронницами сняли эпичное видео с буйным торнадо на шоссе

Майские снегопады, обещанные метеорологами, до Подмосковья пока не добрались, но погода продолжает удивлять. Например, как передает REGIONS , на Ново-Рязанском шоссе под Бронницами автомобилисты засняли на видео смерч — атмосферный вихрь, возникший прямо у трассы. К счастью, явление оказалось слабым и не причинило серьезных разрушений.

Очевидцы под Бронницами стали свидетелями необычного для Подмосковья природного явления. На Ново-Рязанском шоссе автомобилисты заметили вращающийся воздушный столб — смерч. Видео быстро разошлось в соцсетях, вызвав бурное обсуждение: насколько опасна такая погодная аномалия для региона?

Смерч или торнадо — в чем разница

Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли или воды. Глазу человека он напоминает темный вращающийся шланг или хобот.

Торнадо — другое название того же явления. Просто «смерч» — русский термин, а «торнадо» — слово, распространенное в Северной Америке. Оно происходит от испанского глагола tornar, что означает «вращать» или «крутить». По сути, это одно и то же.

Почему возникает смерч

Преподаватель физики Евгений Храмов объяснил механизм образования этого вихря. Основная причина — столкновение теплых и холодных воздушных масс.

«Теплый воздух поднимается вверх, а холодный — опускается вниз. В результате этого образуется вертикальный градиент температуры, который приводит к нестабильности атмосферы. Когда эта нестабильность достигает критического уровня, начинается образование смерча», — пояснил эксперт.

Как измеряют мощность смерча

Мощность этого природного явления оценивают не по скорости ветра внутри него, а по масштабу причиненных разрушений. Существует шкала Фудзиты — Пирсона, включающая шесть категорий от F0 до F5.

Категории разрушений:

F0 — слабый урон (поврежденные трубы, разбитые окна)

F1 — умеренный (сорванные крыши, движущиеся автомобили)

F2 — значительный (обрушение стен, перевернутые поезда)

F3 — сильный (разрушенные крыши, перевернутые грузовики)

F4 — опустошительный (разрушенные каркасные дома, автомобили в воздухе)

F5 — катастрофический (снос зданий с фундаментов, вырванные деревья)

Подмосковному смерчу, по счастью, повезло — он не дотянул даже до нулевой отметки. Деревья и автомобили остались целы, очевидцы отделались лишь испугом и эффектным видео.