Европа устала от торговых партнеров, которые не хотят рвать отношения с Россией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: пора надавить на те страны, что продолжают бизнес с Москвой, но при этом имеют «привилегированный доступ» к европейским рынкам и инвестициям. Прозвучало как ультиматум. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выступая в Брюсселе, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обозначила новую цель: заставить третьи страны выбирать между Европой и Россией. По ее словам, слишком много государств ведут двойную игру — продолжают торговать с РФ, но при этом хотят сохранить выгоды от сотрудничества с Евросоюзом.

Каллас считает, что Брюссель должен активнее использовать рычаги — торговлю, инвестиции, доступ к рынкам и партнерствам, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Официально не называя конкретные страны, Каллас намекает на Китай, Индию, Турцию, страны Центральной Азии и даже на некоторых членов ЕС, которые продолжают закупать российские энергоресурсы.

Ранее итальянский журналист заявил, что вероятность войны России и НАТО достигла предела.