Асана с бокалом: врач Умнов предупредил — пивная йога убивает сердце и повышает давление

Модный фитнес-тренд набирает обороты в России: йога с бутылкой пенного. Поклонники уверяют, что так легче расслабиться и достичь дзена. Но хирург Александр Умнов разрушил иллюзии: асаны с алкоголем не только не полезны, но и опасны. Спиртное во время нагрузки бьет по сердцу, сосудам и превращает занятие в стресс для организма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил россиян о рисках «пивной йоги». По словам врача, сами по себе физические упражнения уже создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А добавление алкоголя — усугубляет эффект. Спиртное повышает частоту пульса и артериальное давление, что заставляет сердце работать в экстремальном режиме.

Вместо гармонии организм получает двойной стресс. Умнов подчеркнул, что такая нагрузка нежелательна и ее лучше избегать. Здоровья она не приносит — ни психического, ни физического. Йога изначально создана для очищения сознания и тела, а алкоголь, даже в малых дозах, нарушает координацию, снижает контроль над дыханием и может привести к травмам во время выполнения асан.

Ранее ученые развеяли главный миф о молочных трансжирах.