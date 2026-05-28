В Балашихе раскрыли судьбу диких зверей, поселившихся в детсаду

В детском саду № 53 «Лесная полянка» в Балашихе под одной из прогулочных веранд вывела потомство дикая лиса. Лисята родились ранней весной и сейчас уже начинают осваивать территорию, вызывая тревогу у родителей воспитанников. Администрация округа нашла решение, которое устраивает всех: животных не отлавливают и не отстреливают, но площадку изолировали, а контакты с детьми исключили. Об этом сообщает REGIONS .

Нестандартная ситуация сложилась в балашихинском детском саду № 53 «Лесная полянка». О том, что под одной из веранд поселилась лиса с выводком, долгое время не знали ни сотрудники, ни родители. Мать выбрала для этих целей труднодоступное место — пристройку рядом с лесным массивом. Тревогу забили, когда лисята начали выбираться из убежища.

Родители обратились в администрацию округа с просьбой решить проблему нахождения диких зверей в непосредственной близости от детского учреждения. При этом они выразили надежду, что власти примут гуманное решение и выбор места для выводка не станет для лисы роковым.

«Я переживаю за наших детей, ведь лисы переносят бешенство. Помогите, пожалуйста, их забрать», — сообщает мама одного из воспитанников.

Как нашли компромисс

В администрации REGIONS рассказали, что решение принято, и оно устраивает всех участников ситуации. Специалисты провели обследование животных — признаков бешенства на данный момент не обнаружено. Однако для исключения любого контакта с детьми и сотрудниками площадку, где обосновалось лисье семейство, изолировали.

«Лисята ведут себя естественно, агрессии не проявляют. Дети на данной веранде не гуляют, пути прохода животных в зону прогулок блокированы. Угрозы для безопасности детей нет», — подчеркнули в администрации.

Варианты отстрела и принудительного отлова животных даже не рассматривались. В профильном управлении пояснили: без матери-лисы детеныши не выживут. Разлучение с выводком гарантированно приведет их к гибели, что недопустимо с точки зрения гуманности и природного баланса.

«Было принято решение не применять отстрел и не проводить принудительный отлов. Это крайние и неоправданные меры в данной ситуации. Животные окрепнут и вместе с матерью самостоятельно уйдут в лес в естественные сроки», — отметили в администрации.

Факторы, которые помогут разрешению ситуации:

С 1 июня детский сад закрывается на плановый ремонт — это даст лисе возможность вырастить детенышей без лишнего беспокойства

Лисята обретут навыки самостоятельности и уйдут в лес вместе с матерью

После ухода животных веранда будет обработана специалистами

Ситуация на контроле

Администрация благодарит родителей за бдительность и официально заявляет: ситуация находится под полным контролем. Власти действуют строго по регламенту, соблюдая баланс между безопасностью детей, сохранением дикой природы и гуманным обращением с животными. Специалисты будут наблюдать за лисьим семейством до полного разрешения ситуации.

Куда обращаться при обнаружении диких животных

