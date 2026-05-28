В Балашихе раскрыли судьбу диких зверей, поселившихся в детсаду
REGIONS: лисе и ее потомству разрешили остаться в детсаду Балашихи
Фото: [istockphoto.com/merrilyanne]
В детском саду № 53 «Лесная полянка» в Балашихе под одной из прогулочных веранд вывела потомство дикая лиса. Лисята родились ранней весной и сейчас уже начинают осваивать территорию, вызывая тревогу у родителей воспитанников. Администрация округа нашла решение, которое устраивает всех: животных не отлавливают и не отстреливают, но площадку изолировали, а контакты с детьми исключили. Об этом сообщает REGIONS.
Нестандартная ситуация сложилась в балашихинском детском саду № 53 «Лесная полянка». О том, что под одной из веранд поселилась лиса с выводком, долгое время не знали ни сотрудники, ни родители. Мать выбрала для этих целей труднодоступное место — пристройку рядом с лесным массивом. Тревогу забили, когда лисята начали выбираться из убежища.
Родители обратились в администрацию округа с просьбой решить проблему нахождения диких зверей в непосредственной близости от детского учреждения. При этом они выразили надежду, что власти примут гуманное решение и выбор места для выводка не станет для лисы роковым.
«Я переживаю за наших детей, ведь лисы переносят бешенство. Помогите, пожалуйста, их забрать», — сообщает мама одного из воспитанников.
Как нашли компромисс
В администрации REGIONS рассказали, что решение принято, и оно устраивает всех участников ситуации. Специалисты провели обследование животных — признаков бешенства на данный момент не обнаружено. Однако для исключения любого контакта с детьми и сотрудниками площадку, где обосновалось лисье семейство, изолировали.
«Лисята ведут себя естественно, агрессии не проявляют. Дети на данной веранде не гуляют, пути прохода животных в зону прогулок блокированы. Угрозы для безопасности детей нет», — подчеркнули в администрации.
Варианты отстрела и принудительного отлова животных даже не рассматривались. В профильном управлении пояснили: без матери-лисы детеныши не выживут. Разлучение с выводком гарантированно приведет их к гибели, что недопустимо с точки зрения гуманности и природного баланса.
«Было принято решение не применять отстрел и не проводить принудительный отлов. Это крайние и неоправданные меры в данной ситуации. Животные окрепнут и вместе с матерью самостоятельно уйдут в лес в естественные сроки», — отметили в администрации.
Факторы, которые помогут разрешению ситуации:
- С 1 июня детский сад закрывается на плановый ремонт — это даст лисе возможность вырастить детенышей без лишнего беспокойства
- Лисята обретут навыки самостоятельности и уйдут в лес вместе с матерью
- После ухода животных веранда будет обработана специалистами
Ситуация на контроле
Администрация благодарит родителей за бдительность и официально заявляет: ситуация находится под полным контролем. Власти действуют строго по регламенту, соблюдая баланс между безопасностью детей, сохранением дикой природы и гуманным обращением с животными. Специалисты будут наблюдать за лисьим семейством до полного разрешения ситуации.
Куда обращаться при обнаружении диких животных
Жителям рекомендуется направлять оперативную информацию:
- ЕДДС Балашихи: 8 (495) 525-61-12, 8 (495) 524-41-12
- Управление экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи: 8 (495) 521-67-67 (доб. 5113, 5488, 5516)
- Электронная почта: ecology@balashiha.ru