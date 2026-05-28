Раскрыты подробности конфликта Елизаветы II и Меган Маркл из-за диадемы

Стали известны подробности противоречий между Меган Маркл и британской королевой Елизаветой II, возникших до ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Эксперт по вопросам британской монархии Роберт Хардман поделился историей в подкасте The Royalist. По его словам, у королевы была традиция: во время личных встреч с будущими супругами сыновей и внуков она предлагала им на выбор пять-шесть украшений из своей коллекции. Невеста могла рассматривать их в течение целого утра или дня.

Однако в случае с Меган церемония прошла иначе. Она приехала не одна, а вместе с Гарри, поэтому Елизавета II не смогла провести с ней приватную беседу. Меган выбрала бриллиантовую диадему королевы Марии.

Спустя несколько недель Маркл неожиданно потребовала немедленно передать ей это украшение. Такое срочное желание было вызвано приездом ее личного стилиста по волосам: Меган хотела заранее убедиться, как диадема будет смотреться с ее новой стрижкой.

Организовать передачу оказалось непросто. Во-первых, требовалось оформить документы и страховку. Кроме того, Меган настояла на проверке происхождения драгоценных камней — она опасалась, что колониальное прошлое бриллиантов может навредить ее репутации. Пока шла проверка, в королевской семье росло напряжение, а во дворец регулярно поступали звонки с недовольством и просьбами ускорить выдачу диадемы.

«Звонил и выражал раздражение всегда Гарри, что интересно, — отметил Хардман. — Меган этого никогда не делала».

В конечном счете конфликт удалось погасить, однако он испортил отношения Гарри и Меган с придворными и другими членами королевской семьи.

