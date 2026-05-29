Поезда российской пары во Вьетнам сорвалась из-за запрета на перелёт для беременных

Семейная пара из России, планировавшая отдых во Вьетнаме, столкнулась с отказом в перелете прямо в аэропорту Астаны. Причиной стали внутренние правила вьетнамского лоукостера VietJetAir, запрещающие регистрацию пассажирок на 32-й неделе беременности. Об этом сообщает РАПСИ.

Путевка в Азию была куплена супругами осенью 2025 года. Стоимость тура составила 119,8 тысячи рублей, вылет планировался с территории Казахстана. Однако перед посадкой сотрудники авиакомпании установили, что женщина находится на сроке 32 недели, после чего последовал отказ в перевозке.

После неудачной попытки улететь пара добивалась возврата денег. Туроператор перечислил лишь 16,8 тысячи рублей, причем перевод занял четыре месяца. В итоге туристы обратились в суд. Инстанция признала ответственность за инцидент на туроператора ООО «Кристал Бэй Евразия», а турагентство «Алекс-Тур» сочла ненадлежащим ответчиком. С компании была взыскана сумма свыше 340 тысяч рублей, включающая стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

