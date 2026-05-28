Грибники из Бронниц открыли охоту за «лесной курицей», растущей на дубе

Несмотря на обещанные синоптиками дожди, холода и даже снег, подмосковные грибники уже штурмуют лесные массивы. Но охотятся они не за привычными белыми или подберезовиками, а за трутовиком серно-желтым — грибом, который в народе любовно называют «лесной курицей» или «куриным грибом». Свое прозвище он получил за запах при готовке: блюдо напоминает куриный суп. REGIONS собрал экспертные мнения о том, где искать деликатес и как его готовить.

Трутовик серно-желтый (лат. Laetiporus sulphureus) — гриб удивительной красоты. Его молодые плодовые тела напоминают дрожжевое тесто, чуть позже становятся похожи на дизайнерское кружево, а старые экземпляры превращаются в кремово-желтые «веера», достойные коллекции безумного шляпника.

Растет этот деликатес на лиственных деревьях — дубе, тополе, осине, фруктовых породах. Может обнаружиться на лиственнице, елях, а также на пнях и валежнике.

Как не ошибиться при сборе

Грибник из Бронниц Иван Никитин объясняет, почему многие относятся к трутовику с подозрением.

«Я понимаю, почему многие подозрительны к трутовику — брали его старым, а он уже кислый, жесткий и пахнет неприятно. Собирать нужно только юные и молодые грибы, когда они еще толстые, с широкой желтой мясистой кромкой», — утверждает грибник из Бронниц Иван Никитин.

Важное предупреждение: не стоит собирать трутовик с ивы, ели и тополя. В коре и древесине этих деревьев содержится много горьких веществ, которые переходят в ткани гриба.

То ли курица, то ли кальмар

Трутовик не требует от повара сложных кулинарных ухищрений. Его достаточно отварить, а потом использовать по своему усмотрению.

Варианты приготовления:

Пожарить с картофелем

Сделать грибную икру с луком и зеленью

Начинить пирог

Запечь на гренке с сыром

Засолить на манер груздей и есть со сметаной

«Если трутовик отварить с укропом и лавровым листом, то он будет похож на белое куриное мясо. А если замариновать, то по вкусу он будет неотличим от кальмара, честное слово. Моя жена делает из них „кальмаровый“ салат с яйцом и огурцом, и гости постоянно удивляются, как это кальмар остался таким нежным», — говорит Иван.

Плюсы для здоровья

Диетологи подтверждают: все разновидности грибов содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, грибы низкокалорийны, что оценят приверженцы правильного питания.

Сезон открыт

Самый медийный грибник юго-востока Подмосковья Константин Кошелев сообщает, что сезон трутовика уже начался. Помимо ранних маслят, в лесах массово появляется серно-желтый трутовик. Пока грибы молодые, и много их можно найти на дубах. Кошелев признается, что для него этот гриб — настоящее украшение леса, но предупреждает: многие его собирают, так что стоит быть внимательным.

Главное достоинство серно-желтого трутовика, по его словам, в том, что его не жалко испортить. Этот гриб, как никакой другой, располагает к самым смелым кулинарным экспериментам. Однако важно помнить: трутовик теряет пищевые качества резко и безвозвратно. Перевисевший экземпляр годится разве что на поделки. Его нужно «ловить» молодым.