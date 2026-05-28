Юрист Хаминский объяснил, как кассовый чек может навредить покупателю

Оставление чека на кассе после оплаты способно создать благоприятную среду для злоупотреблений со стороны аферистов и недобросовестных граждан, заявил в интервью RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности», — пояснил он.

Помимо этого, на документе могут быть напечатаны бонусный идентификатор или QR-код, содержащий расширенную информацию о приобретенном товаре.

Злоумышленники, по словам эксперта, способны использовать эти сведения для совершения звонков якобы от лица банка или торговой точки. Также не исключено, что сами магазины попытаются применить чек для оформления возврата украденного или подмененного товара, а также для получения денежных компенсаций и подарочных сертификатов.

Чужие фискальные ленты могут пригодиться и для составления фиктивных отчетов о тратах, подделки авансовой отчетности и подтверждения нереальных расходов. Наиболее уязвимы в этом плане чеки из магазинов бытовой техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи заказов из интернета.

«Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя», — подчеркнул Хаминский.

В связи с этим юрист рекомендовал не оставлять чеки в корзинах возле кассовых зон и не бросать их рядом с магазином. Кроме того, не следует выкладывать фотографии чеков в социальные сети. Ненужные бумажные носители лучше разорвать на мелкие кусочки или заранее перейти на электронный формат. Однако в последнем случае необходимо позаботиться о надежной защите электронной почты и аккаунтов в сервисах магазинов.

