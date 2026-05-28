«Он рухнул на голову»: в Калужской области потолок аварийной квартиры придавил жильцов

Кошмар на кухне: жители аварийной многоэтажки на улице Герцена в Людиново решили перекусить, а сверху на них рухнул потолок. Штукатурка и куски перекрытий прилетели прямо по головам. Пострадавшие чудом выжили, но травм не избежали. Об этом сообщает Lenta.ru.

Конструкции рухнули прямо на кухне, где в момент обвала находились люди. Им повезло: не убило, но отделались ушибами и ссадинами. Здание давно признано аварийным. Местные власти обещали переселить жильцов еще в прошлом году.

Но люди продолжают ютиться под крышей, которая может сложиться в любой момент. И этот случай — не первое ЧП. Ранее здесь уже проваливались полы, рушились стены. Теперь прокуратура заинтересуется.

