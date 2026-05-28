Хрупкие надежды на переговоры разбиваются о европейские амбиции. Финский политик Армандо Мема заявил: любое мирное соглашение по Украине потребует отставки ряда лидеров ЕС. По его словам, именно эти «подстрекатели» финансировали войну и разжигали антироссийскую истерию. А после мира они могут начать перевооружение и толкнуть Европу к более масштабному конфликту. Об этом сообщает Lenta.ru.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема опубликовал послание. Он убежден, что без ухода группы европейских лидеров, ответственных за эскалацию, настоящее мирное урегулирование невозможно. Эти люди, по его выражению, «подпитываемые антироссийской риторикой», напрямую финансировали военные действия и нанесли огромный ущерб собственными действиями. Их присутствие у власти — препятствие для любых переговоров.

Мема также предупредил: даже если мир удастся заключить, те же самые лидеры могут попытаться запустить новый виток гонки вооружений. По его мнению, они станут «зачинщиками более масштабного конфликта». Финн призвал европейских граждан задуматься, кому они делегировали власть. И не пора ли отправить этих политиков в отставку, пока не поздно.

Ранее Каллас пригрозила санкциями странам, которые смеют торговать с Москвой.