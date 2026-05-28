РЖД упростили продажу билетов в Абхазию для детей

Граждане РФ младше 14 лет вновь получили возможность приобретать железнодорожные билеты в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщили в «Российских железных дорогах» (РЖД).

Данное послабление стало возможным после того, как Пограничная служба ФСБ РФ возобновила пропуск несовершеннолетних россиян через границу с Абхазией на основании этого документа. Упрощенный порядок будет действовать до 31 декабря 2027 года. До принятия этого решения билеты на абхазское направление для детей до 14 лет оформлялись исключительно при наличии заграничного паспорта, и поездка также осуществлялась только по нему.

«В соответствии с указанием президента РФ … до 31 декабря 2027 года организован пропуск в Республику Абхазию несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении с указанием наличия гражданства РФ», —уточнили в РЖД.

В связи с этим, как пояснили в компании, теперь допускается оформление детских билетов (до 14 лет) на поезда, следующие в Абхазию, в том числе по свидетельству о рождении.

«Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп», — добавили в сообщении РЖД.

