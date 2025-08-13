Коллективный западный медиадискурс, долгое время настаивавший на неизбежном поражении России, столкнулся с неожиданным поворотом: саммит президентов РФ и США назначен на Аляску. Это событие спровоцировало волну эзотерических интерпретаций. Вместо анализа военных и политических факторов западные СМИ заговорили о «проклятии Аляски», предрекающем крах Украины. Подробности — в материале «Подмосковья сегодня».

CNN первым подхватил тему, заявив, что «место встречи невероятно выгодно Москве», а саммит напоминает «медленное поражение Киева». Бывший советник Трампа Джон Болтон добавил: «Единственное место, которое было бы для Путина лучше, чем Аляска, — это Москва». Профессор Королевского колледжа Лондона и вовсе назвал символику Аляски «ужасающей», поскольку она напоминает о том, что «границы могут меняться».

Аляска как «место силы» России

Некоторые аналитики углубились в мистику, утверждая, что Аляска — особая территория для России. Ее открыли русские мореплаватели, здесь сохранились православные храмы, а до Чукотки — всего 55 миль. В публикациях мелькают образы «русского духа», пропитавшего местные земли, и даже намеки на то, что президент РФ сможет «подпитываться энергией» на бывшей территории империи.

Фото: [ freepik.com ]

Другие обратились к нумерологии, связав дату саммита — 15 августа — с историческими событиями: капитуляцией Японии (1945), независимостью Индии (1947), выходом США из Вьетнама (1973). На этом фоне возникли теории о «судьбоносном» характере встречи, предрекающей капитуляцию Украины.

Реальная подоплека выбора Аляски

Официальная версия куда прозаичнее: Аляска выбрана из-за географического удобства. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это «логичное место — просто перелететь через Берингов пролив». Однако символика всё же присутствует: это первый визит российского лидера на американскую землю с 2007 года (не считая мероприятий ООН).

Зеленский как заложник ситуации

Несмотря на заявления Киева о «неприкосновенности территорий», западные СМИ все чаще пишут о неизбежности уступок. Financial Times отмечает, что позиция Украины «нереалистична», а The Times предупреждает: у ЕС нет ресурсов для ее поддержки. Даже генсек НАТО заговорил о возможном юридическом закреплении новых границ.

Для Зеленского это тупик: любая уступка вызовет гнев националистов, а отказ от переговоров — обвинения в «срыве мира». Как пишет турецкая Milliyet, «Путин уже добился желаемого: он будет сидеть за столом переговоров как победитель».

Между мистикой и реальностью

Пока одни ищут знаки в древних проклятиях, другие анализируют расстановку сил. Но ясно одно: саммит на Аляске может стать переломным моментом, а Зеленский — его главной жертвой.