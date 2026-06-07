В Тюмени бабушка избила внука в подъезде, видео попало в сеть

В Тюмени инцидент в подъезде, где бабушка избила своего внука, попал на видео. Мальчик воспитывался в приемной семье, после происшествия ребенка изъяли у опекунов. Об этом сообщает 72.RU.

Инцидент произошел в подъезде

В Тюмени возле лифта произошел случай насилия: бабушка нанесла удары ногами своему малолетнему внуку. Инцидент был зафиксирован на видео, которое распространилось в сети.

Пострадавший ребенок воспитывался в приемной семье

Выяснилось, что мальчик является нейроотличным и находится под опекой приемной семьи. После случившегося ребенка изъяли из семьи для обеспечения безопасности.

Реакция приемной семьи и органов опеки

Приемная мать осудила действия бабушки, прекратила с ней общение и заявила, что не допустит ее к другим своим детям. По словам женщины, органы опеки признают ее добросовестным опекуном, однако инцидент требует официального разбирательства. Бабушка будет наказана, а ребенок и приемная мать не понесут ответственности.

Дальнейшие меры

Органы опеки продолжают следить за ситуацией и обеспечивают защиту пострадавшего мальчика. Событие стало предметом широкой огласки в СМИ и социальных сетях.