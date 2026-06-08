Эксперт объяснил, почему россияне не ощущают зарплаты в 100 тысяч рублей

Несмотря на то что средняя номинальная зарплата в России в 2026 году превысила 100 тысяч рублей, значительная часть граждан не воспринимает этот показатель как отражение собственной финансовой ситуации. Причину расхождения между официальной статистикой и реальными ощущениями россиян объяснили специалисты рынка труда, пишут « Известия ».

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов отметил, что средняя зарплата рассчитывается как среднее арифметическое всех начисленных доходов до уплаты налогов. Однако более объективным индикатором эксперты считают медианную зарплату — показатель, при котором половина работников получает больше указанной суммы, а половина — меньше.

По словам Тузова, если средняя зарплата уже превысила 100 тысяч рублей, то медианный показатель сейчас находится на уровне около 60 тысяч рублей. Это означает, что каждый второй работающий россиянин зарабатывает меньше этой суммы.

Эксперт подчеркнул, что на статистику существенно влияют крупные выплаты по гражданско-правовым договорам, а также доходы работников, совмещающих несколько источников заработка. Кроме того, на рынок заметно влияет рост числа самозанятых. В настоящее время их количество превышает 15 миллионов человек, а совокупный доход этой категории уже превысил 3,1 триллиона рублей.

Наиболее высокие зарплаты в 2026 году сохраняются в добывающей отрасли, тяжелой промышленности и IT-секторе. Высокий уровень доходов также характерен для вахтовой занятости: медианная зарплата по таким вакансиям достигает 130 тысяч рублей. Однако с учетом периодов межвахтового отдыха ежемесячный доход становится ближе к заработкам квалифицированных специалистов в крупных городах.

При этом зарплатные ожидания россиян сегодня находятся примерно на уровне 80 тысяч рублей. Вместо массового повышения окладов работодатели все чаще делают ставку на удержание наиболее ценных сотрудников и адресные меры поддержки персонала.

Также наблюдается переход работников из малого бизнеса в крупные компании, которые способны предложить более стабильные условия труда и конкурентоспособную оплату.

Как отметил Михаил Тузов, основными причинами роста зарплат остаются инфляция и дефицит кадров, особенно среди инженеров и квалифицированных рабочих. В то же время часть отраслей, включая IT и сегмент малого бизнеса, уже приступила к оптимизации расходов, что ограничивает общий рост доходов.

До этого сообщалось, где в России зарабатывают от 100 до 246 тысяч рублей.