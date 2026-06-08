ЦИК Армении опубликовал первые итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Армении начала публиковать предварительные результаты парламентских выборов. После обработки первых бюллетеней лидером голосования остается правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», пишет Lenta.ru со ссылкой на портал News.am.

Как сообщает портал News.am, после подсчета 1,33 процента голосов партия Пашиняна набирает 57,14 процента. Второе место занимает оппозиционный блок «Сильная Армения», получивший 21,43 процента голосов.

При этом издание обращает внимание, что пока опубликованы данные лишь с небольших сельских избирательных участков. В связи с этим текущие показатели не считаются окончательными или полностью отражающими общую картину голосования по стране.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о давлении на оппозицию во время избирательной кампании. По его словам, власти задействовали против политических оппонентов весь «репрессивный механизм».

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В них приняли участие 18 политических объединений, включая 16 партий и два партийных блока.

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия Армении начала проигрывать Пашиняну.