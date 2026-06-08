ВСУ атаковали Лисичанск: ранены двое несовершеннолетних

В Лисичанске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ ранения получили двое несовершеннолетних. Под удар попали подростки, катавшиеся на велосипедах в вечернее время. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет Lenta.ru .

По его словам, инцидент произошел вечером 7 июня около 18:30. Украинские военные нанесли удар в момент, когда подростки находились на улице.

Пострадавшими оказались юноши 14 и 15 лет. Им оперативно оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Леонид Пасечник заявил, что атака была совершена в светлое время суток и пришлась по детям, проводившим летние каникулы на улице. Глава региона подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о жестокости украинской стороны.

В настоящее время сотрудники следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия произошедшего и устанавливают обстоятельства атаки.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ ударил по автомобилю в селе Ближнем. В результате атаки женщина погибла на месте, ее муж получил тяжелые ранения и был госпитализирован.