ВСУ атаковали Лисичанск: ранены двое несовершеннолетних
Глава ЛНР Пасечник: в Лисичанске двое подростков пострадали при атаке ВСУ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В Лисичанске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ ранения получили двое несовершеннолетних. Под удар попали подростки, катавшиеся на велосипедах в вечернее время. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет Lenta.ru.
По его словам, инцидент произошел вечером 7 июня около 18:30. Украинские военные нанесли удар в момент, когда подростки находились на улице.
Пострадавшими оказались юноши 14 и 15 лет. Им оперативно оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу для дальнейшего лечения.
Леонид Пасечник заявил, что атака была совершена в светлое время суток и пришлась по детям, проводившим летние каникулы на улице. Глава региона подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о жестокости украинской стороны.
В настоящее время сотрудники следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия произошедшего и устанавливают обстоятельства атаки.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ ударил по автомобилю в селе Ближнем. В результате атаки женщина погибла на месте, ее муж получил тяжелые ранения и был госпитализирован.