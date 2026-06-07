Иран атаковал север Израиля: власти готовят реакцию

Израильские власти намерены отреагировать на массированный ракетный обстрел, которому подверглись северные районы страны вечером в воскресенье. По данным гостелерадиокомпании Kan, официальный Тель-Авив уже рассматривает варианты ответных действий после атак со стороны Ирана. Об этом пишет Lenta.ru .

О планах Израиля сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в руководстве страны. Израильские чиновники подтвердили, что ответ на ракетные удары последует в ближайшее время.

Собеседники телеканала подчеркнули, что действия Ирана не останутся без реакции. При этом конкретные меры и сроки возможного ответа официально пока не раскрываются.

Ракетная атака началась вечером около 22:00. Под удар попали северные территории Израиля. По сообщениям местных СМИ, воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких районах страны.

Обстрелы продолжались в течение длительного времени. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

До этого стало известно, что над Ленинградской областью ПВО уничтожила 25 беспилотников.