Зеленский изменил маршрут поездки в Лондон на фоне спора с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский изменил привычный маршрут зарубежных поездок и вылетел в Великобританию через территорию Молдавии. Ранее украинский лидер обычно использовал для международных визитов польский аэропорт Жешув. На изменение маршрута обратили внимание украинские СМИ на фоне нового витка напряженности в отношениях Киева и Варшавы, пишет Lenta.ru .

О необычном маршруте поездки сообщило издание «Украинская правда». По данным газеты, Зеленский направился в Лондон через Молдавию, тогда как прежде основным транзитным пунктом для его зарубежных перелетов оставался польский Жешув.

Причины изменения маршрута официально не раскрываются. Однако ситуация совпала по времени с очередным осложнением отношений между Украиной и Польшей.

Поводом для споров стало решение Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» почетное наименование «герои УПА*». После этого в Польше резко отреагировали на действия украинских властей.

Украинская повстанческая армия* связана с событиями Волынской резни 1943 года, в ходе которой было уничтожено значительное число польского населения. В Польше тема деятельности УПА остается одной из наиболее чувствительных в исторической политике.

На фоне разгоревшегося скандала польская сторона потребовала от украинского руководства публичных извинений.

*организация признана экстремистской и запрещена в России

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о передаче письма Путину от Зеленского.