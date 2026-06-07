Президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией при поддержке США

Европейским странам необходимо выстраивать диалог с Россией, однако такие контакты должны проходить в тесной координации с Соединенными Штатами и с учетом интересов безопасности Запада. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Die Zeit. Об этом пишет издание РБК .

Финский лидер отметил, что считает необходимым поддерживать коммуникацию с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, инициировать переговорный процесс должны структуры Европейского союза, после чего к диалогу могут подключиться ведущие государства Европы — Франция, Германия и Великобритания.

Стубб также допустил возможность постепенного восстановления политических отношений между Россией и европейскими странами после завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что для Финляндии тема взаимодействия с Москвой остается особенно важной из-за протяженной общей границы, длина которой превышает 1,3 тысячи километров.

Одновременно президент Финляндии заявил, что не рассматривает сценарий прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО как вероятный. По его оценке, Москва не заинтересована в проверке действия пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону альянса.

Кроме того, Стубб выразил уверенность в надежности гарантий безопасности НАТО и подчеркнул, что страны альянса сохраняют высокий уровень взаимной поддержки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским государствам для возобновления контактов с Москвой достаточно изменить подход к отношениям и проявить инициативу.

До этого стало известно, что Путин заявил, что США зря превратили доллар в оружие.