Иран пригрозил Израилю еще более массированными ударами при ответе на атаку

Тегеран предупредил Израиль о возможной эскалации конфликта после недавнего обмена ударами. Представители иранского военного командования заявили, что любая ответная операция со стороны Израиля может привести к значительно более масштабным последствиям. Об этом пишет ТАСС .

С соответствующим заявлением выступил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. В эфире государственного телевидения он подчеркнул, что Израилю следует прекратить удары по южным районам Ливана и пригородам Бейрута.

По словам Зольфагари, в случае расширения военной операции или ответных действий на недавнюю атаку Ирана израильская сторона столкнется с «более сокрушительными ударами».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ракетных запусках с территории Ирана. После этого израильская государственная телерадиокомпания Kan передала, что Тель-Авив рассматривает возможность ответного удара.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что нынешняя атака была лишь предупреждением для Израиля. По его словам, Тегеран требует прекращения ударов по Бейруту и югу Ливана.