Десятки женщин арестованы в Герате за ношение хиджаба вместо паранджи

В афганском Герате талибы провели рейд против женщин, которые носили хиджаб вместо паранджи. Десятки женщин были арестованы, а на улицах некоторых районов города женщин больше не видно, пишет Газета.ру.

Массовые задержания женщин в Герате

В Герате, одном из крупных городов Афганистана, сотрудники министерства по распространению добродетели и предотвращению порока провели рейд против женщин, нарушающих установленный дресс-код. Основное внимание было направлено на тех, кто носил хиджаб вместо обязательной паранджи.

Облава охватила несколько районов города

Операция началась в районе Лилами и распространилась на другие части города. В одном из кварталов были арестованы более 20 женщин. Сотрудники министерства, вооруженные палками, проводили задержания на рынках и в жилых районах, в том числе в Альмас-Шарк и районе Каср.

Реакция женщин и последствия рейда

Очевидцы сообщили, что некоторые женщины пытались сопротивляться или убегали во время обысков. Местный владелец магазина отметил, что после рейда на улицах Лилами практически не осталось женщин.

Сотрудники министерства ранее предупреждали, что женщины, нарушающие дресс-код или использующие макияж, могут быть арестованы и заключены в тюрьму. Ранее властями Герата также ограничивался доступ к государственным услугам для женщин, которые не носили паранджу.