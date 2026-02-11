Новый педофильский скандал в окружении британского премьера: у видного чиновника нашли ужасающие фото детей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре нового скандала из-за утверждений, что он знал о связях своего бывшего главы по коммуникациям Мэттью Дойла с осужденным за педофилию политиком, прежде чем назначить его членом Палаты лордов. Об этом пишет The Daily Mail.

Лейбористская партия лишила лорда Дойла партийной поддержки после того, как выяснилось, что в 2017 году он участвовал в предвыборной кампании Шона Мортона — несмотря на обвинения против того в хранении непристойных изображений детей. Дойл извинился, заявив, что тогда верил заявлениям коллеги о невиновности.

Председатель партии Анна Терли считает, что Дойл должен быть исключен из Палаты лордов, утверждая, что перед назначением он предоставил недостоверную информацию. В правительстве настаивают, что о его действиях не знали на момент объявления о назначении в декабре прошлого года, однако СМИ сообщают, что проверка его связей проводилась заранее, что вызывает вопросы о хронологии событий.

Сам Дойл назвал свои действия «серьезной ошибкой суждения» и заявил, что полностью осуждает преступления Мортона и выражает сочувствие жертвам. Он также сообщил, что после вынесения приговора практически не контактировал с ним.

Лейбористы начали расследование, а оппозиционные консерваторы требуют раскрыть результаты проверки перед назначением Дойла. Скандал усиливает политическое давление на Стармера и вызывает вопросы о системе проверки кандидатов на государственные должности.