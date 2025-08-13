Повод уйти красиво: Путин выдвинул Трампу жесткий ультиматум. Два исхода — какие варианты остались у Украины?
Фото: [Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt.com]
В преддверии возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа ситуация вокруг Специальной военной операции (СВО) вступила в решающую фазу. Визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, хотя и не принес конкретных предложений, обозначил стремление Вашингтона к диалогу. Однако, по данным источников, российская сторона осталась недовольна уровнем проработки американских инициатив, что заставило Кремль выдвинуть собственные условия.
Американские предложения: «отсрочка» вместо решения
Согласно утечкам в польском издании Onet, США готовы временно «заморозить» вопрос принадлежности новых территорий России на 49–99 лет, не давая при этом гарантий по ключевым пунктам:
- вступление Украины в НАТО,
- прекращение военных поставок Киеву,
- статус русского языка и православия на Украине.
В обмен Вашингтон предлагает снятие части санкций и возобновление экспорта российских энергоресурсов. Однако в Кремле такие условия считают неприемлемыми, настаивая на полномасштабном урегулировании.
Российский ультиматум: два сценария для Украины
В ответ на неопределенную позицию США Путин, по данным инсайдерских Telegram-каналов (INSIDER-T, INSIDER BLACK), обозначил четкие варианты завершения конфликта:
1. «Малая кровь» — поэтапная федерализация Украины под влиянием Москвы, заморозка боевых действий при условии выхода Киева из зоны контроля Запада.
2. «Большая кровь» — продолжение СВО до полного разгрома украинской армии и критического удара по инфраструктуре страны, если Трамп откажется от компромисса.
Кремль рассчитывает на прагматизм Трампа, который, в отличие от администрации Байдена, может пойти на «сделку века» ради стабильности в Европе.
Реакция Киева и Европы: тревога и безысходность
Украинские власти, по сообщениям источников, в панике: Зеленский понимает, что без поддержки США страна не выдержит долгой войны. В Европе также нарастает беспокойство — лидеры Франции, Германии и Великобритании опасаются, что Трамп предпочтёт дистанцироваться от конфликта, оставив Киев один на один с Россией.
Военные успехи России: давление на переговоры
На фоне дипломатических маневров российская армия продолжает наступление: взятие Часового Яра, продвижение в районе Покровска и Мирнограда открывает путь к Славянску и Краматорску. Эти успехи укрепляют позиции Москвы, позволяя диктовать условия.
Выбор между катастрофой и капитуляцией
Сейчас Украина и Запад стоят перед жестким выбором: либо компромисс с Москвой на ее условиях, либо дальнейшая эскалация с непредсказуемыми последствиями. Как отметили в Telegram-канале «Картель», «Трампу нужен повод для красивого выхода, а Зеленскому — хотя бы иллюзия победы». Но время на маневры заканчивается.