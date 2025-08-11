Пророчество Жириновского вдруг вспомнили перед саммитом Путина и Трампа

В преддверии запланированной на 15 августа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Сети активно обсуждается архивный фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». В нем Владимир Жириновский, известный своей провокационной риторикой, изложил возможный сценарий переговоров двух лидеров по украинскому вопросу.

Суть «сделки» по версии Жириновского

Политик предполагал, что стороны могут прийти к компромиссу:

Западная Украина (включая Львов и прилегающие территории) получает возможность вступления в НАТО и ЕС.

Новороссия (исторический регион на юго-востоке) переходит под контроль России, аналогично Крыму и Донбассу.

По мнению Жириновского, такой расклад был бы выгоден Трампу, так как позволил бы ему:

«закрыть» три международных конфликта,

укрепить отношения с Россией и Китаем,

ослабить позиции Европы, которую он, по словам политика, «ненавидит».

Почему прогноз снова стал обсуждаться

Видео набрало популярность из-за совпадения ряда деталей:

Трамп действительно неоднократно критиковал европейских союзников,

в последние месяцы активизировались переговоры по урегулированию украинского кризиса,

саммит на Аляске может стать площадкой для неожиданных договорённостей.

Реалистичен ли такой сценарий

Эксперты разделились во мнениях:

Одни считают, что Жириновский лишь озвучил гипотетический вариант, не учитывающий текущие геополитические реалии.

Другие отмечают, что часть его прогнозов (например, о возвращении Крыма) уже сбылась.

Третьи напоминают, что Трамп, несмотря на риторику, действует в рамках американской политической системы, где решения по Украине не принимаются единолично.

Между прогнозом и реальностью

Пророчество Жириновского, как и многие его высказывания, балансирует на грани провокации и трезвого анализа. Пока рано говорить о его воплощении, но сам факт повышенного внимания к этому видео свидетельствует: в обществе есть запрос на нестандартные решения затянувшегося конфликта.