Пророчество Жириновского вдруг вспомнили перед саммитом Путина и Трампа
Фото: [Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt.com]
В преддверии запланированной на 15 августа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Сети активно обсуждается архивный фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». В нем Владимир Жириновский, известный своей провокационной риторикой, изложил возможный сценарий переговоров двух лидеров по украинскому вопросу.
Суть «сделки» по версии Жириновского
Политик предполагал, что стороны могут прийти к компромиссу:
- Западная Украина (включая Львов и прилегающие территории) получает возможность вступления в НАТО и ЕС.
- Новороссия (исторический регион на юго-востоке) переходит под контроль России, аналогично Крыму и Донбассу.
По мнению Жириновского, такой расклад был бы выгоден Трампу, так как позволил бы ему:
- «закрыть» три международных конфликта,
- укрепить отношения с Россией и Китаем,
- ослабить позиции Европы, которую он, по словам политика, «ненавидит».
Почему прогноз снова стал обсуждаться
Видео набрало популярность из-за совпадения ряда деталей:
- Трамп действительно неоднократно критиковал европейских союзников,
- в последние месяцы активизировались переговоры по урегулированию украинского кризиса,
- саммит на Аляске может стать площадкой для неожиданных договорённостей.
Реалистичен ли такой сценарий
Эксперты разделились во мнениях:
- Одни считают, что Жириновский лишь озвучил гипотетический вариант, не учитывающий текущие геополитические реалии.
- Другие отмечают, что часть его прогнозов (например, о возвращении Крыма) уже сбылась.
- Третьи напоминают, что Трамп, несмотря на риторику, действует в рамках американской политической системы, где решения по Украине не принимаются единолично.
Между прогнозом и реальностью
Пророчество Жириновского, как и многие его высказывания, балансирует на грани провокации и трезвого анализа. Пока рано говорить о его воплощении, но сам факт повышенного внимания к этому видео свидетельствует: в обществе есть запрос на нестандартные решения затянувшегося конфликта.