Пророчество Жириновского вдруг вспомнили перед саммитом Путина и Трампа

Фото: [Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt.com]

В преддверии запланированной на 15 августа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Сети активно обсуждается архивный фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». В нем Владимир Жириновский, известный своей провокационной риторикой, изложил возможный сценарий переговоров двух лидеров по украинскому вопросу.

Суть «сделки» по версии Жириновского

Политик предполагал, что стороны могут прийти к компромиссу:

  • Западная Украина (включая Львов и прилегающие территории) получает возможность вступления в НАТО и ЕС.
  • Новороссия (исторический регион на юго-востоке) переходит под контроль России, аналогично Крыму и Донбассу.

По мнению Жириновского, такой расклад был бы выгоден Трампу, так как позволил бы ему:

  • «закрыть» три международных конфликта,
  • укрепить отношения с Россией и Китаем,
  • ослабить позиции Европы, которую он, по словам политика, «ненавидит».

Почему прогноз снова стал обсуждаться

Видео набрало популярность из-за совпадения ряда деталей:

  • Трамп действительно неоднократно критиковал европейских союзников,
  • в последние месяцы активизировались переговоры по урегулированию украинского кризиса,
  • саммит на Аляске может стать площадкой для неожиданных договорённостей.

Реалистичен ли такой сценарий

Эксперты разделились во мнениях:

  • Одни считают, что Жириновский лишь озвучил гипотетический вариант, не учитывающий текущие геополитические реалии.
  • Другие отмечают, что часть его прогнозов (например, о возвращении Крыма) уже сбылась.
  • Третьи напоминают, что Трамп, несмотря на риторику, действует в рамках американской политической системы, где решения по Украине не принимаются единолично.

Между прогнозом и реальностью

Пророчество Жириновского, как и многие его высказывания, балансирует на грани провокации и трезвого анализа. Пока рано говорить о его воплощении, но сам факт повышенного внимания к этому видео свидетельствует: в обществе есть запрос на нестандартные решения затянувшегося конфликта.

