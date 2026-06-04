Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе ПМЭФ

Корреспондент РИА Новости выяснил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина больше не значится в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как следует из обновленной версии программы по состоянию на среду, ее имя отсутствует в списке участников макросессии, которая традиционно открывает первый день форума.

Эта сессия носит название «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» и запланирована на четверг. Теперь ожидается, что в ней примут участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Глава Центробанка традиционно выступает на макросессии ПМЭФ в первый день. За последние десять лет Набиуллина не участвовала в форуме только один раз — в 2020 году, когда мероприятие не проводилось из-за пандемии. РИА Новости направило официальный запрос в Банк России. ПМЭФ в этом году проходит с 3 по 6 июня.

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