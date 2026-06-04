Центр Хабаровска ждут большие перемены: что появится на улице Шеронова

В Хабаровске продолжается комплексная реконструкция улицы Шеронова. Помимо обновления дорожного покрытия, на участке появятся новые трамвайные пути, широкие тротуары, велополосы и безопасные пешеходные переходы. Завершить основные работы власти планируют к началу сентября. Об этом пишет портал « AmurMedia ».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход реконструкции улицы Шеронова, которая обновляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке от улицы Ленина до Волочаевской.

Проект предусматривает не только ремонт дороги, но и полную модернизацию городской среды. На объекте заменят трамвайные пути с использованием железобетонных шпал, расширят тротуары, нанесут велосипедную разметку и оборудуют безопасные переходы для пешеходов.

По словам главы города, особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. В дальнейшем власти намерены решить вопрос с гаражами и неухоженными зонами вдоль улицы. Для развития территории планируется привлечь инвесторов и создать общественные пространства, зоны отдыха и объекты социальной инфраструктуры.

Жители района поддержали проект и попросили привести территорию в порядок. Сергей Кравчук поручил профильным службам ускорить темпы работ и завершить реконструкцию до начала осени.

В 2026 году на ремонт дорог в Хабаровске по нацпроекту направлено более миллиарда рублей.

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