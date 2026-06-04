Названы три способа защититься от ОРВИ в период резких перепадов температуры

Резкое похолодание в конце мая в Москве и Подмосковье увеличивает риск сезонных вирусных заболеваний. Чтобы снизить вероятность простуды, важно соблюдать несколько простых правил, включая правильный выбор одежды, употребление теплых напитков и поддержание комфортного микроклимата в помещении. Об этом « Газете.Ru » рассказала доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии Пироговского университета Наталья Миропольская.

Специалист отметила, что в периоды резких температурных колебаний возрастает вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями. По ее словам, воздействие холода приводит к сужению сосудов слизистой носа, из-за чего местная защита организма ослабевает и вирусам становится легче проникать внутрь. Дополнительным фактором риска является ситуация, когда человек сначала перегревается в помещении, а затем оказывается на холоде или сквозняке.

Врач подчеркнула, что главная задача в такую погоду — избегать как переохлаждения, так и перегрева. Оба состояния негативно влияют на иммунную систему и повышают восприимчивость организма к инфекциям.

Особое внимание Миропольская рекомендовала уделить условиям в квартире. По ее словам, чрезмерное использование отопительных приборов и других источников интенсивного тепла может привести к пересушиванию воздуха. В результате слизистые оболочки дыхательных путей становятся более уязвимыми перед вирусами, что увеличивает вероятность развития ОРВИ.

Для сохранения здоровья специалист посоветовала использовать качественное термобелье, теплые носки из натуральной шерсти и не забывать о головном уборе в холодную погоду. Кроме того, важную роль играет регулярное употребление теплых напитков и горячей пищи. По мнению врача, чай, вода или суп помогают поддерживать комфортную температуру тела и легче переносить похолодание.

Медик также отметила, что в условиях нестабильной погоды особенно важно соблюдать баланс между теплом, физической активностью и правильным уходом за микроклиматом дома, чтобы снизить риск сезонных заболеваний.

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