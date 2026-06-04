Трагедия в Симферополе: есть погибшие и раненые

В Симферополе после атаки по нежилым объектам погибли три человека, еще семь получили ранения. Власти Крыма заявили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, а на месте продолжают работать экстренные службы. Об этом пишут « Известия ».

В результате удара по нежилым объектам в Симферополе, который, по данным властей, был нанесен ВСУ, погибли три человека. Еще семь жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом 4 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам руководителя региона, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Аксенов также выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что власти окажут необходимую поддержку семьям.

Тем временем в Запорожской области продолжается отражение атак беспилотников. Губернатор региона Евгений Балицкий ранее сообщил о массированной атаке БПЛА на Мелитопольский городской округ. По его словам, расчеты мобильных огневых групп ведут работу по уничтожению воздушных целей.

До этого стало известно, что в Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА.