Продажи ноутбуков в России упали на 20% за январь–май 2026 года

Источник на рынке бытовой техники сообщил « Известиям », что за январь–май 2026 года в России было продано около 924 тысяч ноутбуков на общую сумму 59,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как уточнил собеседник, этот показатель сократился на 20,7% в натуральном выражении и на 16,6% в денежном. Сотрудник одного из дистрибуторов добавил, что спрос снизился на 20% с начала 2026 года.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина прогнозирует дальнейшее падение продаж в штуках на 20–35% по итогам года. По ее словам, это обусловлено повышением цен на продукт и снижением пользовательского спроса. Продавцы, отметила она, стали очень аккуратно относиться к выбору поставляемого товара, из-за чего объемы закупок сокращаются.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также оценил сокращение продаж с начала года примерно в 20% по сравнению с январем–маем 2025 года. По его подсчетам, цены на устройства за этот период выросли в среднем на 30–35%. К концу лета, считает эксперт, ассортимент ноутбуков может продолжить сужаться, поскольку продавцы стали значительно осторожнее подходить к закупкам. С рынка, по его наблюдениям, постепенно исчезают как наиболее дорогие, так и сверхбюджетные модели.

Среди причин сложившейся ситуации Муртазин назвал мировой бум искусственного интеллекта: крупные ИИ-компании активно закупают вычислительные компоненты, что сказывается на доступности комплектующих. Второй фактор — снижение покупательской способности россиян: потребители все чаще откладывают покупку электроники или выбирают более доступные устройства.

Источник, близкий к одной из торговых площадок, добавил, что на рынок одновременно влияют рост закупочных цен, перестройка логистических цепочек и глобальные проблемы с поставками электронной компонентной базы. Дополнительное давление, по его мнению, могут оказать регуляторные изменения, включая введение технологического сбора на электронику и недавнюю корректировку перечня товаров параллельного импорта.

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