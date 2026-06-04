«Давайте поможем латышам»: власти пытаются вернуть туристов в регион после ЧП с БПЛА

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей страны провести летний отпуск в Латгалии — регионе, который столкнулся с экономическими трудностями после инцидентов с беспилотниками. По словам главы правительства, особенно сильно ситуация ударила по туризму, бизнесу и сельскому хозяйству. Об этом пишет « МК » со ссылкой на агентство LETA.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс обратился к жителям страны с призывом поддержать Латгалию внутренним туризмом. Как сообщает агентство LETA, власти обеспокоены последствиями инцидентов с беспилотниками, которые негативно сказались на экономике региона.

По словам главы правительства, Латгалия столкнулась с серьезными проблемами в туристической сфере, предпринимательстве и сельском хозяйстве. Кулбергс отметил, что жители региона должны чувствовать поддержку со стороны всей страны.

Премьер также заявил, что при возможности сам проведет свободный летний день вместе с семьей именно в Латгалии. Кроме того, он призвал разработать четкий алгоритм действий на случай объявления воздушной тревоги.

Как сообщает портал Apollo, Кулбергс подчеркнул необходимость дополнительной помощи жителям приграничных территорий и призвал общество проявить солидарность с регионом.

До этого стало известно, что Рютте вмешался в диалог Зеленского с журналистами.