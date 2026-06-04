Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы с дождем

Представитель Гидрометцентра РФ сообщил ТАСС , что в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, местами по столице и региону в течение дня ожидается гроза с дождем.

Собеседник агентства уточнил, что желтый уровень, предупреждающий о потенциально опасных метеоусловиях, будет действовать в Подмосковье с 12:00 до 19:00 по московскому времени, а в Москве — до 21:00.

Синоптики уже сообщали ТАСС, что грозы с кратковременными осадками могут прогреметь в Московском регионе в последние два рабочих дня текущей недели. Непогода, по их словам, связана с прохождением через Центральную Россию атмосферного фронта, который движется с севера на юг. В течение дня кратковременные дожди с грозами ожидаются почти во всех центральных регионах.

При этом метеорологи прогнозируют, что дневная температура воздуха в Москве поднимется до +23…+25 градусов, а по области воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что в водоемах Подмосковья еще нет безопасной температуры.