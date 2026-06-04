Костин назвал лучший способ вложить ₽1 млн в 2026 году

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в нынешних экономических условиях самым надежным вариантом для вложения ₽1 млн остаются банковские депозиты. По его словам, фондовый рынок пока сохраняет высокую волатильность, а инвесторам стоит обратить внимание на инструменты с фиксированной доходностью. Об этом сообщает « РБК ».

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что при горизонте инвестирования около одного года оптимальным вариантом для вложения ₽1 млн сейчас остаются банковские вклады. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам Костина, привлекательность депозитов связана с укреплением рубля и сохраняющимися высокими процентными ставками. Он отметил, что доходность на уровне 10–11% выглядит выгодной на фоне текущей ситуации на финансовом рынке.

При этом глава ВТБ не рекомендует спешить с активными вложениями в акции. Он подчеркнул, что фондовый рынок остается нестабильным и чувствительным к внешнеполитическим событиям, включая международные конфликты и геополитическую напряженность.

В качестве альтернативы депозитам Костин предложил рассмотреть корпоративные облигации надежных российских компаний. По его мнению, такие бумаги могут обеспечить более высокую фиксированную доходность при относительно умеренных рисках.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов поддержал эту позицию и отметил, что доходность вкладов по-прежнему превышает уровень инфляции. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках страны в конце мая составила 12,97% годовых, тогда как годовая инфляция находилась на уровне 5,33%.

В ВТБ также ожидают дальнейший рост рынка сбережений. По прогнозам банка, в 2026 году объем средств россиян на депозитах и накопительных счетах превысит ₽73 трлн.

До этого стало известно, что продажи ноутбуков в России упали на 20% за январь–май 2026 года.