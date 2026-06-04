Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что поездка в Старобельск после атаки ВСУ помогла донести до западной аудитории информацию о произошедшем. По его словам, зарубежные СМИ должны лично увидеть последствия трагедии и ознакомиться с фактами на месте. Об этом пишет РИА Новости .

Журналист из США Кристофер Хелали во время Петербургского международного экономического форума рассказал, что посещение Старобельска стало для него возможностью показать западной аудитории последствия атаки ВСУ.

По словам Хелали, вместе с ним в город приезжал американский журналист Рик Санчес. Он подчеркнул, что для иностранных представителей СМИ важно лично находиться на месте событий, чтобы передавать информацию без искажений.

Хелали отметил, что хотел бы организовать поездку в Луганскую Народную Республику и для других американских журналистов. По его мнению, это позволит им увидеть доказательства произошедшего своими глазами и объективно рассказать о трагедии своей аудитории.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 22 мая в результате удара по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения.

До этого стало известно, что три человека погибли при атаки ВСУ на объекты в Симферополе.