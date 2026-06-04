США усиливают поддержку Киева: Конгресс принял важное решение

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий усиление санкционного давления на Россию и расширение помощи Украине. Инициатива получила минимально необходимое количество голосов и стала очередным шагом Вашингтона в рамках поддержки Киева. Об этом сообщают « Известия ».

Палата представителей Конгресса США вынесла на одобрение законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России, а также дополнительные меры поддержки Украины. Голосование состоялось 3 июня в ходе заседания нижней палаты американского парламента.

За принятие инициативы высказались 218 конгрессменов, против проголосовали 204. Для утверждения документа требовалось не менее 218 голосов, поэтому законопроект был одобрен с минимальным перевесом.

Власти США также подтвердили планы по дальнейшей военной поддержке Киева. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон в ближайшее время направит Украине пакет помощи на сумму $400 млн. По его словам, средства были утверждены Конгрессом ранее.

Кроме того, Рубио заявил, что администрация Белого дома продолжает работу над дополнительными ограничительными мерами в отношении России. Речь идет о новом пакете санкций, который может быть представлен в ближайшее время.

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